Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi

Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Semra Demir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 15 Temmuz şehitleri Bağcılar'da anıldıSemra DEMİR/Mertcan ÖZTÜRK - - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Taksi Vefa Konvoyu" programıyla anıldı.

15 Temmuz şehitleri Bağcılar'da anıldı

Semra DEMİR/Mertcan ÖZTÜRK - - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Taksi Vefa Konvoyu" programıyla anıldı.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile çok sayıda taksici ve vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan oluşan sinevizyon gösterisiyle başladı. Program kapsamında, yılın örnek taksicileri ve televizyonculara plaket takdim edildi.

Meydanda toplanan çok sayıda taksici, araçlarıyla 15 Temmuz koreografisi oluşturdu. Daha sonra, alana kurulan sahnede 15 Temmuz darbe girişimi kum sanatı ile anlatıldı.

Meydandan konvoyla hareket eden taksiciler, sembolik olarak hazırlanan 34 TMZ 2016 plakalı ticari taksiyi kullanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindeki protokol, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayını durdurulmak için basılan CNN Türk ve Kanal D binasına karanfil bıraktı. Buradan hareket eden kalabalık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek 15 Temmuz Anıtı'na da çiçek bıraktı.

"MİLLETİMİZİN TARİHİN ALTIN SAYFALARINA KAZIDIĞI BU ŞANLI DESTANI ASLA UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerinin milletin inancını sömürerek ülkede kendilerine göre düzen kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Milletin 15 Temmuz'da tarihte eşine rastlanılmayan destansı bir başarıya imza attığını söyleyen Çağırıcı, "Birçok ülkede görülmemiş şekilde tanklara, uçaklara kafa tutan insanımız, cesaretiyle o geceyi aydınlatmıştı. O gece Bağcılar'da da birçok noktada hemşerilerimiz nöbet başındaydı. O gece Bağcılar da 2 şehit vermişti. 251 şehidimizle birlikte onları da rahmet ve minnetle anıyoruz. 2 bini aşkın gazimizi de minnetle yad ediyoruz. Milletimizin tarihin altın sayfalarına kazıdığı bu şanlı destanı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.


Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi
Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi
Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi
Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra Demir

Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek İlyas Tetik İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Burak Elmas Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Taksiciler 15 Temmuz şehitleri anısına kontak çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:28:50. #1.14#

title