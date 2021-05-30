Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Taraftar olduğu öğrenilen gencin ölümü Alanyaspor camiasını da yasa boğdu.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Burak Çınar'ın (21) kullandığı 07 NEZ 97 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Kerim Ö.'nün idaresinden 07 HRS 92 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinden tedaviye alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sulama tankerinin sürücüsü Kerim Ö. İfadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Morgdaki işlemlerinin ardından ailesi teslim edilen Çınar'ın cenazesi ikinci namazının ardından Alanya'nın Mahmutseydi Bük mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Turuncu yeşilli taraftarı olan Burak Çınar'ın hayatını kaybetmesi, Alanyaspor camiasını da yasa boğarken birçok kişi de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini yayınladığı paylaşımlarda dile getirdi.

Alanyaspor: "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik"

Genç taraftar Çınar için mesaj yayınlayan Aytemiz Alanyaspor : "Genç taraftarımız Burak Çınar'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

"Başımız sağ olsun"

Alanyaspor Şimşekler Grubu Çınar ile ilgili şunları söyledi: "Grup Şimşekler üyesi, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz Burak Çınar'ı kaybettik. Hastanede otopsi sonucu defin tarihi belli olacaktır. Başımız sağ olsun." - ANTALYA

Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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