Son dakika haberleri: STSO "A" sınıfı akredite belge almaya hak kazandı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon denetimleri sonucunda 5 yıldızlı "A" sınıfı akredite belge almaya hak kazandı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve oda çalışanları, akredite belge almaya hak kazanmaları nedeniyle pasta kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, STSO'nun Türkiye'de sayılı olan 5 yıldızlı "A" sınıfı akredite odalar arasına girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Göreve geldiklerinde STSO'nun "B" sınıfı akredite oda olduğunu aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Odamız üyelerine 5 yıldızlı hizmet verebilmemiz için 'A' sınıfı akredite oda olmamız gerektiğini biliyorduk ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. 11-12 Kasım tarihlerinde 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan temel yeterlilikler ve temel hizmetler konularında toplam 13 ayrı başlık ve 103 farklı kriterde gerçekleştirilen TOBB akreditasyon denetimleri sonucunda odamız, üyelerine dünya standartlarında hizmet sunan 5 yıldızlı 'A' sınıfı akredite oda olmayı başardı. Bu başarının esas mimarı olan ve bana güvenip bu göreve getiren odamızın kıymetli üyeleri başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerime, meclis üyelerimize ve odamızın tüm personellerine çok teşekkür ediyorum. A sınıfı akredite oda unvanımız, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Rabbim bu yolda bizleri mahcup etmesin, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun."

Sivas TSO Akreditasyon Sorumlusu Banu Konk ise denetimlerle ilgili bilgi verdi.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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