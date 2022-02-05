Son dakika haberi | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (8)

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından paylaştığı, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın Kovid- 19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim" mesajıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: ANKARA,