Son dakika haberleri: Sındırgı'da korona virüs denetimi
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Son dakika haberleri: Sındırgı'da korona virüs denetimi

Son dakika yerel haberi: Sındırgı'da korona virüs denetimi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, emniyet, zabıta ve jandarma personelinin katılımıyla ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

20.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:02

Sındırgı'da korona virüs denetimi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, emniyet, zabıta ve jandarma personelinin katılımıyla ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı. Esnaf ve toplu alanlarda vatandaşlar bilgilendirilerek, kurallara uymaları hususunda uyarıldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin denetimlerde sıklaştırıldı. Vatandaşlar megafon sistemi ve yapılan denetimlerle uyarılıyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte vatandaşları uyaran kaymakam Oktay ve başkan Yavaş Balıkesir Caddesi, Akhisar caddesi ve Cumhuriyet meydanında gerçekleşen denetimler sırasında ziyaret ettiği esnafa tavsiyelerde bulundu.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Türkiye'yi ve tüm Dünya'yı etkileyen Covid-19 ile alakalı, bitmediğini ve hala hayatımızın her anında dikkat etmemiz gereken bir gerçek olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki mesafe, maske ve temizlik kurallarına hepimiz uymamız gerekiyor. Bunu anlatmak babında Sındırgı ilçe kaymakamımız, jandarmamız, emniyetimiz, zabıtamızla birlikte esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla alakalı bir denetim gerçekleştirdik. Onlara bu durumun hakikatlerini anlattık. Allah bir an önce bu belayı ülkemizden ve bütün dünyadan def etsin. Bu gün Çumra belediye başkanımızı kaybettik. Bu işin ciddiyetini, bu işin farkındalığını bütün insanlara göstermek istiyoruz. Kurallara uyarsak virüs bizden daha güçlü değil. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

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Son dakika haberleri: Sındırgı'da korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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