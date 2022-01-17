Son dakika haberleri! Şehit annesi, oğlunun mezarına fidan dikileceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı

KIRKLARELİ (İHA) - Elazığ'da Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Kırklareli'nde 1981 yılında askeri tatbikat sırasında F-5 A tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan er Habip Erçel'in annesini ziyaret ederek mezarına fidan dikeceklerini söyledi. Oğlunun unutulmadığını gören anne Fatma Erçel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırklareli'nde 22 Eylül 1981 yılında askeri tatbikat sırasında F-5 A tipi savaş uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 65 askeri personel şehit olmuştu. Bu kapsamda Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, 41 yıl önce şehit olan er Habip Erçel'in annesi ile bir araya geldi. Öğrencilerin, şehit düşen Erçel'in mezarlığına fidan dikeceklerini söylemesinin ardından anne Fatma Erçel, gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Mezarı başında ağıtlar yakan anne Erçel, evladının mezar taşını öptü.

Öğrencilerinin yapmış oldukları anlamlı etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Fatih Çakar, "Öğrencilerimizin yapmış olduğu ilk başta bir ödev niteliğinde olmuş olsa da öğrencilerimiz bunu sosyal sorumluluk projesi haline getirdiler. 100 yaşındaki şehit annesini oğlunun mezarına götürmek hem bir onur hem de bir sorumluluktur. Öğrencilerim bu sorumluluğu ortaya koyduklarını için teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

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