Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
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Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku

24.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:04

Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku 23 Ocak'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Hendek operasyonlarında şehit olan Nizipli Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babasına hediye etmek için satın aldığı ve restore edemeden şehit düştüğü ev, hırsızların...

Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku

GAZİANTEP - 23 Ocak'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Hendek operasyonlarında şehit olan Nizipli Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babasına hediye etmek için satın aldığı ve restore edemeden şehit düştüğü ev, hırsızların hedefi oldu. Şehit Taşçı'nın hatırası olan motosikleti çalan hırsızlar, şehidin tabutunu örten türk bayrağının saklandığı kutuyu da açtılar.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 23 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan hendek operasyonlarında şehit düşen bordo bereli üsteğmen Uğur Taşçı, ailesinin kaldığı İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehit Uğur Taşçı'nın şehadetinden bir süre önce babasının memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinden atıl ve harabe durumunda bulunan bir ev almış, anne ve babasının bu evde kalabilmesi için restore çalışması başlattığı ortaya çıkmıştı. Şehit olunca babası için ev yapma hayali yarım kalan şehit üsteğmenin son arzusu ise Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanmıştı. Belediye imkanları ile 5 ayda restore edilen evin anahtarı ise 30 Mayıs 2016 tarihinde şehidin annesi Emel ve babası Mehmet Taşçı'ya teslim edilmişti.

Şehidin İslahiye'nin Fevvkani Mahallesi Şerif Nacar Sokakta bulunan evine hırsızlar girdi. Evin içerisini dağıtan hırsızlar, evin önünde bulunan ve şehidin hatırası motosikleti alarak kayıplara karıştı. Şehidin tabutuna sarılan al bayrağın da saklandığı özel kutudan çıkarılarak, rafa bırakıldığı görüldü. Olay komşuların şüphesi üzerine ortaya çıktı.

Şehidin anne ve babasının il dışında olması ve henüz başvuruda bulunmaması nedeniyle evin önünde bekleyen polis ekiplerinin evde inceleme yapması için ev sahiplerinin başvuru yapmasını beklediği öğrenildi. Çalınan malzemelerin ise polisin yapacağı incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku
Şehidin hayalindeki evde hırsızlık şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

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