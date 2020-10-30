Son dakika haberleri! Seferihisar açıklarındaki deprem
30.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:43
Bir son dakika haberine göre Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Antalya ile Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Antalya ile Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin tam donanımlı 4 kurtarma aracı ile 15 personelin, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e yola çıktığı belirtildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiklerini, ihtiyaç duyulması halinde tüm ekipleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç