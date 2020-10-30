Son dakika haberleri! Seferihisar açıklarındaki deprem

Bir son dakika haberine göre Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Antalya ile Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.