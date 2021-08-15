Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
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Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KARS'ın Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde etkili olan selin yaraları sarılıyor.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde etkili olan selin yaraları sarılıyor. Dün geceden itibaren köyde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, genelde dere kenarındaki evlerin hasar gördüğünü söyledi. Devlet olarak halkın yanında olduklarını söyleyen Koşal, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, dün Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde saat 16.30 sıralarında başladı. Çok geçmeden İnkaya köyünün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Suların sürüklediği iki otomobil dere yatağında metrelerce sürüklendi. İlk belirlemelere göre 30'a yakın büyükbaş öldü. Dere yatağı üzerindeki bir köprü de yıkıldı. Yaşananları saniye saniye cep telefonları ile görüntüleyen köylüler, selin durması için dua etti. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İş makeneleri ile köyün içindeki çamur temizlendi ve yollar açıldı. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24'üncü Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Selden hemen sonra İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi. Kaymakam Koşal, 14 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen yoğun yağış sebebiyle bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi, AFAD, Jandarma, sosyal vakıf çalışanlarımız şu an sahada. Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü, Tarım İl müdürlüğü hasar tespit çalışması yapılıyor. Çok şükür bir can kaybımız bulunmuyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an dere boyunda bulunan 20'nin üzerinde evde hasar var. Çalışmalar devam ediyor. Devlet olarak halkımızın yanındayız. Yaralar kısa sürede sarılacaktır diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR
Son dakika haberleri! SARIKAMIŞ'TAKİ SELDE DERE KENARINDAKİ EVLERDE HASAR VAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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