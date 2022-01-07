Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı

MALATYA (İHA) - Malatya Battalgazi Belediyesi, 1914 yılında eli silah tutan herkesin savaşa çağrıldığı ve binlerce askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 107.yıldönümünde "Biz Unutmadık ya Siz" adlı bir anma programı düzenledi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatının 107.yıldönümünde "Biz Unutmadık ya Siz?" adlı bir anma programı tertip edildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen anma etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kur'an tilaveti ile başlayan ve Malatya Musiki Cemiyeti sanatçılarının mini konseriyle devam eden etkinlikte, Anadolu Sanat Tiyatro ekibi de unutulmaz bir tiyatro gösterisine imza attı. Duygusal anların yaşandığı programda izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Program sonunda Trambüs içerisinde sergilenen tiyatro gösterisinin video gösterimi ise programa damga vurdu. Programa Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Sivil Toplum Kuruşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Başkan Güder, Şehidler Abidesi şiirini okudu

Programa katılan Kaymakam Duran ve Başkan Güder, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın unutulmaz parçası 'Türkiyem' şarkısını birlikte seslendirdi. Ardından İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Şehidler Abidesi şiiri ile konuşmasına başlayan Başkan Güder, "Bundan 107 yıl önce Allahuekber dağlarında vatanını savunma adına ecdadımız o gün seferber oldu. Eksi 40 derece savunma hattını oluşturmak için annesini, babasını, evini, çocuklarını geride bırakarak, sadece vatan dedi. Sarıkamış; yenilginin değil, dirilişin sembolüdür. Aziz şehitler, bizler torunlarınız olarak huzurunuzdayız. Sizler o gün fedakarlığın, tahammülün inancın ve sevdanın olduğu kadar kahramanlığın ve kardeşliğin de destanını yazdınız. Sizin yazdığınız bu destana sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Canınızla kanınızla yazdığınız kahramanlık anıtı olan vatanımıza sizin kadar sahip çıkacak onu yüceltmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Bu duygularla Sarıkamış harekatının 107'nci yıldönümünde, başta Sarıkamış'ta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere, vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Sarıkamış harekatının dirilişin sembolü olduğuna dikkat çeken Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, "Bugün Sarıkamış destanının 107 yıldönümü ve Battalgazi Belediyemiz şehitlerimizi anmak için güzel bir etkinlik düzenlemiş. Çok beğendim, duygulandık. Yedi düvelin üstümüze geldiği günlerde Sarıkamış'ta savaşarak kaybettiğimiz bir cephe değil. Sarıkamış harekatı sadece ve sadece doğa şartlarına karşı, soğuğa karşı kaybedilmiş bir savaştır. O gün orada şehit olan vatan evlatları, düşmana bir kurşun bile atamadan şehit olmuştur. Burada önemli ve anlamlı olan şudur; soğuğa karşı ölüme giden vatan evlatlarının hiç birisi gözünü kırpmadan bu vatan için canını seve seve feda ediyor. Biz onların bize emanet ettiği bu topraklar üzerinde bugün bu sıcak salonlarda huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA