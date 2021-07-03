Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sağanağın hayatı olumsuz etkilediği Düzce'de meydana gelen 4 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sağanağın hayatı olumsuz etkilediği Düzce'de meydana gelen 4 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde Murat Akay'ın kullandığı 14 BT 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Murat Akay ile Ali Akay ve Orhan Subaşı, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Kabalak mevkisinde de İslam Ekşioğlu'nun kullandığı 54 NC 362 plakalı pikap kayarak devrildi.

Yaralanan sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Düzce-Yığılca bağlantı yolunda "pat pat" tabir edilen tarım aracını kullanan Ramazan Tokgöz, aracın devrilmesi sonucu yaralanarak Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda çimento tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Civan Canova İbrahim Selim Armağan Çağlayan
Spor Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 21:43:51. #1.16#

title