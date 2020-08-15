Son dakika haberleri... Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri... Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı Pendik'te alkollü olan otomobil sürücüsü seyir halinde olan sebze yüklü kamyonetin altına girdi.

15.08.2020 06:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 07:00

Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te alkollü olan otomobil sürücüsü seyir halinde olan sebze yüklü kamyonetin altına girdi. Kazanın etkisiyle kamyon devrilirken otomobil içerisinde bulunan 1 kişi araç içinde sıkıştı. Kaza da 1 ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi

Olay saat 04.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu Kaynarca köprüsü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olan 34 VG 3084 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Arslan aynı istikamette seyir eden 34 YYS 84 plakalı Beşir Kara idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlı olan otomobil kamyonetinin altına girdi. Kazanın etkisiyle sebze yüklü olan kamyon takla atıp devrildi. Kazayla birlikte kamyonette bulunan 2 kişi ve otomobil de bulunan 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan bir bayan ise ağır yaralandı. Kamyonda bulunan sebze ve meyveler ise yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan bayanı uzun uğraş sonucu çıkardı. Otomobil ve kamyonda bulunan diğer yaralılar ise kendi imkanları ile çıkarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hasteneye kaldırıldı. Kazaya neden olan 34 VG 3084 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Arslan ise 211 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan kazaya karışanların yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kapan trafiği tekrar açtı. Araçlarda oluşan hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Öte yandan kaza sonrası araçlar kaldırılırken olay yerinde vatandaşların eşyalarını arayan gece kartalları olarak adlandırılan bekçilerden biri araçtan yola düşen bayrağı fark etti. Yerde duran bayrağı alıp katlayan bekçi bayrağı cebine koydu. Bekçinin göstermiş olduğu bu duyarlı davranıp gözlerden ise kaçmadı.

Diğer yandan ise olay yerine gelen meraklı kalabalık cep telefonları ile olay anını görüntülemek istedi. Polis ve bekçilerin ikazına rağmen meraklı kabalalık emniyet ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay görgü tanıklarından olan bir vatandaş ise," taksi çok hızlı arkadan gelip kamyona vurdu. Vurmanın etkisiyle kamyonu devirde. Otomobilde bulunan bayan ise çok ağır yaralıydı araç içinde sıkıştı. Diğer yaralı vatandaşları araç içinden biz çıkardık" diye konuştu

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberleri... Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA

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