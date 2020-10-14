Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi
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Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi

14.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:52
Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ü (25) öldürüp Mehmet Ali Avcı'yı (23) yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Umut Can Ferah'ı azmettirdiği öne sürülen Yavuz Tayfur'un, Aygün ve Avcı'ya 2 yıl önce düzenlediği silahlı saldırı olayıyla ilgili davada 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

ANTALYA'da, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün'ü (25) öldürüp Mehmet Ali Avcı'yı (23) yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Umut Can Ferah'ı azmettirdiği öne sürülen Yavuz Tayfur'un, Aygün ve Avcı'ya 2 yıl önce düzenlediği silahlı saldırı olayıyla ilgili davada 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Olay, 24 Mart 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Tayfur, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye geldi. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tayfur, üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı'ya ateş açtı. Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etti. Yavuz Tayfur ve yanındaki 2 arkadaşı olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Hakkı Aygün özel hastaneye, Mehmet Ali Avcı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aygün ve Avcı tedavilerinin ardından taburcu edildi.Hurdacılık işiyle uğraşan saldırgan Yavuz Tayfur, kısa süre sonra olayda kullandığı silahla yakalanıp, tutuklandı. Tayfur'un arkadaşları Mehmet Can Ö. ve Berkan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde, Tayfur da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  Davanın 13'üncü duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu Yavuz Tayfur ile Berkan Y., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, iki tarafın avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Yavuz Tayfur'a haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini, tahrik altında silahla yaralama suçunun işlendiğini söyledi. Sanık Tayfur'un, 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar, ayrı ayrı 2 kez cezalandırılmasını istedi.Savcı, sanık Berkan Y.'nin de Mehmet Ali Avcı'yı silahtan sayılan çatalla yaralamaya teşebbüs eyleminden dolayı 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mehmet Can Ö. için de su şişesi ve kül tablası fırlatarak Avcı ve Aygün'e karşı yaralamaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı 1'er yıla kadar hapis istendi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isteyince duruşma, ertelendi.BAŞPEHLİVAN AYGÜN, GEÇEN AYKİ SALDIRIDA ÖLDÜHakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı, 1 Eylül gecesi ise Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Umut Can Ferah, otomobildeki 

Aygün ve Avcı'yı kurşun yağmuruna tuttu.Hakkı Aygün hayatını kaybederken, Mehmet Ali Avcı yaralandı. Saldırının ardından Ferah, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Umut Can Ferah, tutuklandı. Ferah, savcılıkta verdiği ifadesinde, kendisini Yavuz Tayfur'un azmettirdiği iddiasını reddetti.


Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi
Son dakika haberleri | Pehlivanların yaralanma davası sanığının, 13 yıl 6 ay hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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