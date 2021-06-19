Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Khan: "Afganistan operasyonları için CIA'ye kesinlikle üs vermeyeceğiz"
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Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Khan: "Afganistan operasyonları için CIA'ye kesinlikle üs vermeyeceğiz"

Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Khan: 'Afganistan operasyonları için CIA'ye kesinlikle üs vermeyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Pakistan Başbakanı Imran Khan, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekildikten sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ülkedeki operasyonları için "kesinlikle üs vermeyeceklerini" ifade etti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekildikten sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ülkedeki operasyonları için "kesinlikle üs vermeyeceklerini" ifade etti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, HBO Axios'a verdiği röportajda Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar geri tamamen geri çekilmeye hazırlanan ABD'nin operasyonlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Khan, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ya da ABD özel kuvvetlerine Afganistan operasyonlarında kullanılmak üzere Pakistan'da kesinlikle üs verilmeyeceğini dile getirdi. Gazeteci Jonathan Swan'ın "Amerikan hükümetinin El Kaide, DEAŞ ve Taliban'a karşı sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarını yürütmek için burada, Pakistan'da CIA'yi bulundurmasına izin verecek misiniz?" şeklindeki sorusuna Khan, "Pakistan topraklarından Afganistan'a yönelik herhangi bir üs kullanımı ya da herhangi bir eyleme izin vermemize imkan yok. Kesinlikle hayır" şeklinde yanıt verdi. Khan, ülkesindeki askeri üslerinin kullanımı konusundaki tutumunu bir kez daha teyit etti.

Öte yandan, CIA, Afganistan'dan ABD askerlerinin çekilmesi sonrası bu ülkedeki operasyon gücünü devam ettirmek amacıyla yeni arayışlarını sürdürüyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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