Son dakika haberleri: "Oy pusulaları ölülere hatta kedilere, köpeklere de gidiyor"
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Son dakika haberleri: "Oy pusulaları ölülere hatta kedilere, köpeklere de gidiyor"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump posta yoluyla yapılan seçimlerde gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını ifade ederek, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor.

Son dakika haberleri:
13.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:06

ABD Başkanı Donald Trump posta yoluyla yapılan seçimlerde gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını ifade ederek, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı oy pusulaları kedi ve köpeklere de gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerine değindi. Başkan Trump, ülkede posta yoluyla yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının ölülere, kedilere ve köpeklere de gittiğini öne sürdü. Trump, "Seçimlerde asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak" ifadelerini kullandı.

"OY PUSULALARI ÖLÜ İNSANLARA HATTA KEDİLERE, KÖPEKLERE GİDİYOR"

Demokratlar ile Beyaz Saray'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) teşvik paketi konusunda bir anlaşmaya varamadıklarını ifade eden Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3.5 milyar dolar para istiyor. Posta yoluyla oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur. Demokratları istedikleri parayı alamayacaklar, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceğiz" dedi. Trump, posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını ve olmayacağını da dile getirerek, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı oy pusulaları kedi ve köpeklere de gidiyor" dedi.

"BİDEN'IN YARDIMCI OLARAK KAMALA HARRİS'İ SEÇMESİNE ÇOK ŞAŞIRDIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine çok şaşırdığını belirterek Harris'in geçmişte Biden'ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi. Trump, hem Biden hem de Kamala Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini ifade ederek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki" diye konuştu. Trump, okulların sonbaharda okulların açılması gerektiği bir kez daha tekrarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınına rağmen ülkedeki okulların sonbaharda yüz yüze eğitime açılması gerektiği belirterek bazı eyaletlerde öğrencilerin gün aşırı ya da haftanın belirli günlerinde okula gitmesi yönündeki fikrinin saçma olduğunu savundu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak bunun için Kongre'den 105 milyar dolar fon beklediklerini duyurdu.

( Hasan Çelik/İHA)

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Kaynak: İHA

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