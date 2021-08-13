Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu

Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Başta Antalya, Adana, Mersin ve Marmaris olmak üzere 16 günde yaşanan 299 orman yangınına ilişkin açıklamada bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusuna değinerek, "Bu alanlar, hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın ki...

Başta Antalya, Adana, Mersin ve Marmaris olmak üzere 16 günde yaşanan 299 orman yangınına ilişkin açıklamada bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusuna değinerek, "Bu alanlar, hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın ki tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam ettirecek" dedi.

Ege Bölgesi'nden Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan ve Türkiye'nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı. Orman teşkilatının 28 bölge müdürlüğünden ekiplerin seferber olduğu ve 16 gün boyunca devam eden orman yangınlarına pek çok şehirden itfaiye, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden askerler ve vatandaşlar destek oldu. Toplamda 5 bin 250 kişilik bir ekibin koordinasyonu ile kontrol altına alınan yangınlar için 18 su atar uçak, 68 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 430 iş makinesi kullanıldı.

"ORMAN YANGINLARI AFETE DÖNÜŞTÜ"

Günümüzde önemli bir afet haline gelen orman yangınlarının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu ifade edilse de, yangınların esas kaynağının insan faktörü olduğuna dikkat çeken Karacabey, "Yangınların yüzde 90'a yakın kısmı insan eli ile çıkıyor. Bunların sadece yüzde 6'lık kısmı kasten yakılarak çıkarılıyor. Geri kalan yüzde 84'lük kısmı maalesef vatandaşımızın ihmali, dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkıyor. Toplumun her bir ferdinin daha dikkatli, daha duyarlı davranmasıyla bu felaketlerin önüne geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

"ESKİ YEŞİL DOKUSUNA KAVUŞACAK"

Orman teşkilatı olarak uyumadan, dinlenmeden son ateş sönene kadar mücadeleye devam ettiklerini belirten Karacabey, "Bu alanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi en kısa sürede üzerindeki yanmış olan ağaçlar çıkarılacak, temizlenecek. Daha sonra toprak fidan dikimine veya tohum ekimine hazır hale getirilecek. Bu sonbahardan itibaren tekrar ağaçlandırılarak, eski yeşil dokusuna kavuşacak. Hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın bu alanlar tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam edecek" dedi.

"KARA BİRLİKLERİ OLMADAN SAVAŞ KAZANILMAZ"

Açıklamasında yangınlarla mücadelede kara birliklerinin önemine dikkat çeken Karacabey, "Orman yangını ile mücadele hep savaşa benzetilir. Denilir ki hava birlikleri ile savaş kazanılmaz sadece. Kara birlikleri bir yere girmeden savaş kazanılmaz. Türkiye'yi orman yangınlarında diğer ülkelere göre başarılı kılan bence aslında burada gizli. Diğer ülkeler hava araçlarıyla mücadele edip, kara araçlarıyla da sadece yerleşim yerlerini tehdit eden noktalarda mücadele ederken, bizler hem hava araçlarıyla hem kara araçlarıyla ormanın her noktasına giriyoruz" şeklinde konuştu.

Manavgat yangınında alevler içinde kalmasına karşın aracını bırakmayan orman işçisini hatırlatan Karacabey, "Manavgat yangınında iki kardeşimizi şehit verdik. Normalde insanlar şunu bekler herhalde, iki tane arkadaşın yangının içinde kalmış ve şehit olmuş. Aynı şey senin de başına gelecek. Ateş üstüne geliyor ise bırak aracı kaç, kurtul diye düşünmesi gerekirken o insan diyor ki ben terk etmem burayı. Bunun materyalist mantıkla, kapitalist düşünceyle, veyahut da her şeyi madde olarak gören insanların anlayabileceği şeyler değil bunlar" diye aktardı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mustafa Demir Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Onur Akay Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Orman Genel Müdürü Karacabey yangınlara ilişkin açıklamada bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:52:00. #1.15#

title