Yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 yaşındaki çocuğu zincirle bağlayan baba, serbest kaldı

Bursa'da bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki çocuğun ailesi, yaramazlık yaptığı için babası oğlunu zincirlediğini söylemişti. O baba, ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B. tedavi sürecinin ardından yanan evinde olayı anlattı. Babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyen E.B. "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi. Anne Hüsna Bilir ise, "Salı günleri ilçede pazar kuruluyor. Pazardaki esnafa zarar verdiği ve sürekli yaramazlık yaptığı için eşim oğlumu zincirliyor" dedi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan baba ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer yandan alevlerin arasından zincirliyken son anda kurtarılan çocuk ise, çocuk esirgeme kurumuna götürüldü.

ÇOCUK YANGINDAN HAFİF SIYRIKLARLA KURTARILMIŞTI

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde çıkan ev yangınında ortaya çıkan dramın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke olmuş, sivil vatandaşların da yardımı ile balta ile kesilen zincirden kurtulan çocuk yangını hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

AİLEYE YENİ EV TAHSİSİ EDİLDİ

Evleri yanan aileye Yenişehir'de TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev tahsis edilirken, evin eşyaları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından verildi. Küle dönen eve gelen aile bireyleri, kullanılabilecek eşya olup olmadığını kontrol etti.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Yangının olduğu gün ailenin kahvaltı yaptığı, yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Sağ ayağındaki yanık sebebiyle hastanede tedavi edilen E.B, sürecin bitmesiyle anne ve ablalarıyla yangında küle dönen evlerine geldi.

"YARAMAZ OLDUĞUM İÇİN BAĞLIYORDU"

Evinde ailesi tarafından zincirle bağlanan 11 yaşındaki E.B, yaşadığı anları korku dolu gözlerle anlatırken, "Babam beni yaramaz olduğumu için bağlıyordu. 'Kimseye zarar vermeyeyim' diye böyle bir yola başvuruyordu. Ben yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

SADECE SALI GÜNLERİ BAĞLIYORLARMIŞ

6 çocuğun en küçüğü olan oğlu E.B'nin çok yaramaz olduğunu belirten anne Hüsna Bilir, "Ben yangın esnasında pazara gitmiştim. Babası onu çok yaramaz olduğu için semt pazarının kurulduğu günler ayağından zincirle bağlıyordu. Yani sadece salı günleri. Ben geldiğimde evi o şekilde gördüm. böyle olmasını kimse istemezdi" şeklinde konuştu.

"DIŞARI ÇIKMAMASI İÇİN BAĞLAMIŞTIK"

E.B'nin ablası Zeynep Bilir ise, "Kardeşimin eline telefonu vermiştik. Babam 15 dakikalığına bağladı. Hep bağlamıyor. Dün semt pazarı olduğu için babam bağlamıştı. Annem işten geldi. Çayı demleyip yemeğimizi yapmıştık. Gidip geleyim de sonra 'çayımızı içelim' dedi. Dışarı kaçmıyordu. Semt pazarı olduğu için dışarı çıkmaması için bağlamıştık. Kardeşimi dışarı çıkardıklarında evin çatısı çöktü. Biz de kendimizi dışarı attık "şeklinde konuştu.

TALİHSİZ ÇOCUĞA, DEVLET KOLLARINI AÇTI

Aile Kaymakamlığın verdiği eve taşınırken, belediye ve kaymakamlık yardımıyla eşya temin edildi. Aile fertleri yetkililere teşekkür ederken, işsiz olan baba Mehmet Bilir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Baba Mehmet Bilir buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan alevlerin arasından zincirliyken son anda kurtarılan çocuk ise, çocuk esirgeme kurumuna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL