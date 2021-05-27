Son dakika haberleri... NATO: Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetler, kendi ayakları üzerinde durabilir
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Son dakika haberleri... NATO: Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetler, kendi ayakları üzerinde durabilir

Son dakika haberleri... NATO: Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetler, kendi ayakları üzerinde durabilir
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Portekiz açıklarında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, "Afganistan, hem güçlü ve yetenekli güvenlik güçlerinin oluşturulması hem de sosyal ve ekonomik ilerleme konusunda uzun bir yol kat etti. Artık kendi ülkelerinde barış ve istikrar için tüm sorumluluğu alan Afganlar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun Afganistan'da neredeyse 20 yıldır güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirten Stoltenberg, "Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduklarını" söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin, güvenlik güçlerini finanse ederek ve Kabil ile Taliban arasında yavaş ilerleyen barış görüşmelerine destek vererek, bakanlıklara tavsiyelerde bulunacak sivil uzmanlar aracılığıyla Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

NATO'nun Afgan güvenlik güçleri için ülke dışında eğitim sağlama olasılığını araştırdığını belirten Stoltenberg, ancak bu konuyla ilgili nihai bir karar alınmadığını söyledi.

Stoltenberg, Afganistan'daki askeri misyonu sona erdirme kararının getirdiği riskler konusunda şeffaf ve net davranıldığını kaydetti.

Diğer yandan ülkede NATO varlığının devam etmesinin de bazı riskleri olduğunu belirten Stoltenberg, bu durumun daha fazla çatışma, asker sayısını artırma zorunda kalma ve askeri misyonu devam ettirme zorunluluğuna neden olabileceğini ifade etti.

Stoltenberg, NATO'nun Kabil havalimanı için mali destek sağlamayı planladığını ancak ittifakın şimdiye kadarki en büyük, maliyetli ve iddialı görevini tamamlamasından sadece birkaç ay önce tüm bunların nasıl sonuçlanabileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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