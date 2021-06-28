Muğla'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor
Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başlarken, çevredeki vatandaşlar dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Ayrıca Muğla-Fethiye karayolu da ulaşıma kapatıldı.
Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.
HELİKOPTERLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı. Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
MUĞLA-FETHİYE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.
VATANDAŞLAR DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor. Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç