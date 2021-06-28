Muğla'da yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başlarken, çevredeki vatandaşlar dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Ayrıca Muğla-Fethiye karayolu da ulaşıma kapatıldı.