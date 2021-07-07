Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi
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Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi

Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ikinci kişi de dün akşam hayatını kaybetti.

Antalya'da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ikinci kişi de dün akşam hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 5 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında 26 yaşındaki Doğukan Güler ve arkadaşı Yunus Emre Sarı, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Doğukan Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine devam edilen 23 yaşındaki Yunus Emre Sarı, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Yapılan işlemlerinin ardından Sarı'nın, cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi
Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi
Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten 4 gün sonra acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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