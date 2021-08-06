İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (7)Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında orman işçileri en ön safta alevlere direniyor.

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (7)

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında orman işçileri en ön safta alevlere direniyor. Son 4 günde yangınların yoğunlaştığı Kızıldağ Mahallesi'nde önceki gün yükselen bir anonsu tüm Türkiye duydu. Yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı. Arazözü alevlere teslim etmek istemeyen orman işçisi, merkeze anons geçti. Yangın yönetim merkezinin güvenli bölgeye geçmesini istediği ormancı, helikopter bölgeye su atmadan arazözü terk etmeyeceğini bildirdi, "Bunda 80 milyonun hakkı var" dedi. Anonsları o sırada bir başka orman ekibi araçta cep telefonuyla an be an kaydetti. Orman Genel Müdürlüğü de bu görüntüyü, sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Türkiye'nin konuştuğu o ormancıya ulaştı. Antalya'daki Duacı Yangın Merkezi'nde görevli Özgür Şimşek (42), 2 kız çocuğu babası ve 14 yıllık arazöz operatörü. Duacı'daki yangın merkezinde nöbet değişimi sırasında bulduğumuz Şimşek, o anı anlatmaya kelime bulamadığını belirterek, "O anı yaşamak lazım. Yaşamadan anlatılmıyor. Allah kimseye yaşatmasın. Düşmanıma bile göstermesin. Ben bu arabanın, bu kurumun ekmeğini yiyiyorum. Kılıcımı da son damlasına kadar sallarım. Biz söyle büyüdük, böyle yetiştik. Böyle biliriz" dedi.

Yanan bölgeyi de anlatan Özgür Şimşek, "Amirimin talimatı ile bölgeye girdim. Altlı üstlü söndürdük. Sonrasında 100- 150 metre yukarıdan yanmayan bölgeye bir kütük yuvarlandı. Yanmayan yerler de alevlendi. O anda da suyumuz bitmişti. Duman arkadan bastı ve çıkma şansımız kalmadı. Önümüz de kapalı olduğu için yangının içinde çaresiz bir şekilde kaldık. Ardından anons ettim. Hava araçlarından yardım istedim. Yangın tüpünü çıkarıp, etrafımızı temizledik. Yangın gelseydi, son damlasına kadar savaşacaktık" diye konuştu.

Anonsu çektiği an, çocukluğunun film şeridi gibi gözünün önüne geldiğini ifade eden Özgür Şimşek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımı, ailemi düşündüm. Ölür müsün, kalır mısın? Sakat mı kalırsın, herşeyi aklından geçiriyorsun. O karmakarışık bir duygu. Anlatılacak bir şey değil. Ben gün içerisinde normalde 10 kez eşimle telefonda konuşuyorum. Ama bu yaşadıklarımı anlatmadım. Akşam sessizce uyudum ve sabah haykırma sesi ile uyandım. Eşim bana 'Ben yaşadıklarını ellerden mi duyacağım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Tabi korkmuştu. Kendisine de hak veriyorum. Ama önce vatan."

Olay sırasında Özgür Şimşek'in yanında bulunan 2 çocuk babası Zülküf Murat Koçan (39) ise arkadaşı ile birlikte o cendereden çıktıklarını belirterek, "O an bir şey düşünemiyorsunuz, kitleniyorsunuz. Arabayı düşünüyorsunuz. Duman altındasınız. Sürekli mücadele vermek zorundasınız. O mücadeleyi de kazasız belasız atlattık. Arkadaşım o anonsu çekerken, ben ağlamaya başladım. Gerçekten 80 milyonun hakkı var. Tüyü bitmemiş yetim hakkı var" dedi.

YÖNETİM MERKEZİYLE ORMANCI ARASINDAKİ ANONS

-Yangın yönetim aracı! Acil olarak S-30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor. Araç yanacak arkadaş var içinde...

-Tehlikedeysen aracı terk et. Helikopter gelecek su atacak!

-Onlar gelmeden gitmem ben buradan, helikopter gelsin su atsın...

-Özgür, Özgür helikopter geliyor, helikopter geliyor... Sen aracı terk et... Boşalt... Güvenli bölgeye kaç...

-Ben anlamam ağabey güvenli bölgeden. Bunda 80 milyonun hakkı var... Ben bunu bırakmam son dakikaya kadar..

İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Son dakika haber | Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Canını ortaya koyan orman işçisinin fedakarlığı telsizde! Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı
Canını ortaya koyan orman işçisinin fedakarlığı telsizde! Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ORMANCI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:21:26. #1.16#

title