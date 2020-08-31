Son dakika haberleri! Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi
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Son dakika haberleri! Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Son dakika gündem haberi: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

31.08.2020 23:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:59

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Velid Canbolat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini Büyükelçi Edib'den yana kullandı.

Mustafa Edib, Meclis'teki 128 vekilden 90'ının oyunu alırken, bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 16 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmelerin ardından Mustafa Edib'i Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Mustafa Edib, görevi aldıktan sonra Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tercihlerini kendisinden yana kullanan siyasi gruplara teşekkür ederek, "Konuşma, temenni ve vaatlerde bulunmaya zaman yok. Tüm Lübnanlıların ciddi endişeleri olduğundan hepimiz iş birliğiyle çalışmaya odaklanmalıyız." dedi.

Hükümeti ivedilikle kurma çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Edib, ülkeyi doğru yolda ilerletecek teknokratlardan oluşan bir kabine kurmaya önem vereceklerine dikkati çekti.

Mustafa Edib kimdir?

Hukuk ve siyaset bilimi alanlarında doktora yapan Mustafa Edib, 2000 yılında Lübnan Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı.

Mustafa Edib, 2000 yılında eski Başbakan Necib Mikati'nin danışmanı oldu ve bu görevi, diplomatik temsilci olarak atandığı 2013 yılına kadar sürdürdü.

Lübnan ve Fransa'daki çeşitli üniversitelerde uluslararası hukuk alanında akademisyenlik yapan Edib, 18 Temmuz 2013'ten beri Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde Sünni bir ailenin çocuğu olarak 1972 yılında dünyaya gelen Mustafa Edib, İtalyan bir kadınla evli ve 5 çocuk babasıdır.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

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Son dakika haberleri! Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Kaynak: AA

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