Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak girdi. Bağcı'nın ölümüne neden olan darbenin tespiti için kamera görüntüleri dosya ile birlikte bilirkişiye gönderildi. Görüntüde, kalabalık grubun arasında yer alan Bağcı'nın, aldığı darbeler sonucu bayılarak yere düşmesi sonra yerden kaldırılarak, bir süre yürümesi ve tekrar düşmesi yer aldı.

Hasan Bağcı, geçen yıl 20 Ağustos'ta, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a söylemesi üzerine Kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, daha sonra 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Dosyaya giren görüntüde, kalabalık grubun arasında kalan Hasan Bağcı'nın aldığı darbelerin etkisiyle bayılıp, yere düşmesi, yerden kaldırılarak yürümesi sonra tekrar yere düşmesi yer aldı. Görüntülere 3-4 kişinin park halindeki araca binerek kaçması da yansıdı.