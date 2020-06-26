Son dakika haberleri... Kuran kursu öğrencilerine sera yapılacak
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Son dakika haberleri... Kuran kursu öğrencilerine sera yapılacak

Son dakika haberleri... Türkiye'de ilk defa bir Kuran Kursuna sera yapımı için sunulan proje, KOP tarafından onaylandı.

Son dakika haberleri... Kuran kursu öğrencilerine sera yapılacak
26.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:15

Türkiye'de ilk defa bir Kuran Kursuna sera yapımı için sunulan proje, KOP tarafından onaylandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursunda, yatılı olarak hafızlık eğitimi alan öğrencilere boş vakitlerinde doğa bilinci ve toprak sevgisi kazandırmak amacıyla, sera yapımı için hazırlanan "Tarımda minik eller" projesi KOP tarafından onaylandı.

3 bin nüfusu olan belde, Kuran eğitimine yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Erkek hafızlık kursu, Kız hafızlık kursu ve inşaatı devam etmekte olup, yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan, Kıraat ve İslami ilimler merkeziyle birlikte toplam 400 yatılı öğrencisi bulunan Karapınar beldesi, Türkiye de nüfusuna göre Kuran eğitimi alıp, hafızlık yapan öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. Beldedeki Kuran kurslarına, Türkiye'nin 23 farklı vilayetinden öğrenci gelmekte olup, talep fazlalığından dolayı öğrenciler seçme yapılarak kabul ediliyor.

Konuyla ilgili Karapınar belediye Başkanı Yasin Güneş, "Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Cenabı Hak şahsıma böyle bir beldeye Hizmet etme imkanı verdi. Beldemize ve Kurana hizmet etme şerefine nail oldum. İlk başta, Kurs hocalarımızdan sera yapımıyla alakalı bir talep geldiğinde, hiç düşünmeden "neden olmasın" diyerek, hafız yavrularımızın yoğun ders yükünün dışına çıkıp, toprakla yeşille vakit geçirmelerine bir nebze katkısı olması ümidiyle, çalışmalarımızı hazırlayıp projemizi sunduk ve KOP tarafından kabul görüp onaylandı. Böylelikle Kuran eğitiminde ilklerin kursu ve beldesi olma özelliğimizi böyle güzel ve yeni bir hizmetle daha taçlandırmış olduk dedi. Bu kapsamda bize desteğini esirgemeyen Nevşehir Valimiz sayın İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanımız Mustafa Rauf Yanar, KOP Başkanı Halil İbrahim Tongur, Acıgöl Kaymakamımız Doğukan Koyuncu'ya teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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