Son dakika haberleri! Kozan'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler, hem ücretsiz yüzme öğreniyor hem sıcak yaz günlerinde serinliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler, hem ücretsiz yüzme öğreniyor hem sıcak yaz günlerinde serinliyor.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin'i ziyaret ederek yüzme öğrenen öğrenciler ile bir araya geldi. Havuzda öğrenciler yüzme öğrenmenin keyfini çıkarırken, öğrencilere dondurma ikram edildi.

Kozan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bahçesindeki 200 metrekarelik havuzda günlük 200 öğrenci 8 ayrı seansta yüzme öğrenmek için bir araya gelecek.

Yüzme bilmeyen her vatandaşa açık olan kursta kursiyerler yüzme öğrenmenin keyfini çıkarırken 2 bin kişi yüzme öğrenmek için başvuruda bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin Kozan adına sevindirici olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kurulan bir havuz. Şuan 2 bin başvuru var. Eylül ayına kadar kurslar devam edecek" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı