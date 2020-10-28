Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık hastaneden taburcu edildi
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Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık hastaneden taburcu edildi

28.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:38

Son dakika haberler: Mersin'de, 23 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, hastaneden taburcu edildi.

Mersin'de, 23 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, hastaneden taburcu edildi.

Aydınlık, tedavisinin tamamlandığı Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesinde ailesiyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ve hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı da Aydınlık'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydınlık, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Bahçacı, Aydınlı ve sağlık çalışanlarına çiçek sundu.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Aydınlık, Kovid-19 nedeniyle 23 gündür tedavi gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

"23 günlük tedavimde gördüğüm, buradaki doktorların ve hemşirelerin, ne parlamenter ne ihtiyar ne genç ayrımı yapmadan herkese düzenli şekilde hizmet vermesiydi. Öyle güzel bir hastane ve ekip ki onlara tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Belki bazı insanlar Kovid-19'u umursamıyorlar, 'Yok' diyorlar. Aman aman bunu yapmasınlar, bu insanlara yazık. Bu insanlar, 24 saat insanlar için çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Kovid-19 vardır. Bu süreçte Sayın Sağlık Bakanımıza çok büyük görevler düştü."

Bahçacı da Aydınlık'ın tedavisinin büyük bir kısmının yoğun bakımda yapıldığını anlatarak, "Sayın Milletvekilimiz ve diğer hastalarımız için yaptığımız bütün çalışmalar bize şunu gösteriyor; birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizin bize sunduğu bu güzel tesislerde, çalışkan ve başarılı arkadaşlarımızla birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir hastalık yoktur. Sayın Milletvekili ile ilgili başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere Ankara'daki değerli hocalarımızla 7 gün 24 saat görüşmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık hastaneden taburcu edildi
Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık hastaneden taburcu edildi
Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık hastaneden taburcu edildi
Son dakika! Kovid-19 tedavisi tamamlanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık hastaneden taburcu edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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