Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği anlaşması imzaladı
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Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği anlaşması imzaladı

27.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:20

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında ekonomik kalkınmayı destekleyecek alanlarda iş birliği anlaşması imzalandı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında ekonomik kalkınmayı destekleyecek alanlarda iş birliği anlaşması imzalandı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığının konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Balkız ve diğer yetkililer katıldı.

Kervan, imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iş birliği anlaşmasının Kosovalı gençlerin Türk şirketlerinde istihdamını sağlayacak mesleki eğitim ve staj imkanlarını kapsadığını aktardı.

Türkiye'den değişik alanlarda yatırımcıların Kosova'da faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Kervan, "Kosova'da birçok gencimiz üniversite mezunu, fakat sokaklarda dolaşıyor. Bu staj onlar için istihdam yaratmalarında, ileriye yönelik kendilerine gelecek yaratmalarında bir fırsat olacaktır." dedi.

Balkız ise Türkiye'deki yatırımcılara Kosova'da yeni iş alanları ve iş birlikleri oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bu anlamda hem bakanlıkla hem de odamız kanalıyla bir koordinasyon içerisinde bulunup yardımcı olmaya çalışacağız. Bu tür anlaşmalar her zaman ilişkileri hem taze tutar. Umarım her iki taraf da bu işten kazançlı çıkar." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında, ekonomik kalkınmayı destekleyecek projelerde bakanlık ile ticaret odası arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı da sağlanacak.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinin desteğiyle 2008'de kurulan KTTO, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı ticaret ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi, Kosova'ya Türk yatırımlarının çekilmesi ve ticaret hacminin artırılması konularında çalışmalar yürütüyor.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği anlaşması imzaladı
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği anlaşması imzaladı
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği anlaşması imzaladı
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği anlaşması imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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