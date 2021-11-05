Son dakika haberleri | 'Koronavirüs salgınında diyalize girmek nakil yaptırmaktan daha riskli'

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Değer, koronavirüs korkusu ile nakil hastalarının hastaneye başvurularında belirli bir oranda azalma olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle böbrek nakillerine devam ettiklerini söyledi. Türkiye'de 23 bin hastanın böbrek nakli beklediğini anlatan Değer, "Koronovirüs salgını döneminde diyalize girmek enfeksiyon açısından nakil yaptırmaktan daha riskli" dedi.

Organ Bağışı Haftası nedeniyle değerlendirme yapan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Değer, 23 bin acil böbrek nakli alıcısı olduğuna dikkati çekerek, "Dünya geneline baktığımızda, ülkemizde kadavradan böbrek naklinin yanı sıra canlıdan da böbrek nakli oranı oldukça azdır. Şu anda böbrek yetmezliği noktasına gelen 23 bin hastanın acil nakil olması gerekiyor. Bu hastaların böbrek nakli olması yaşam kalitelerini artırmak açısından oldukça önemlidir. İnsanlarımızı bağış yapmaları konusunda teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.