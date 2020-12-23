Konya'da 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence davası

Konya'nın Karatay ilçesinde, araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki E.A.Y'yi, alacağı vidanın ismini unuttuğu gerekçesiyle palangayla bağlayıp tavana astıkları iddiasıyla yargılanan iş yeri sahibi iki tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet C. ile Murat C, mağdur E.A.Y. ve taraf avukatları katıldı.

"KARDEŞİMİ İNDİRİN" DİYE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.A.Y'nin ağabeyi H.H.Y, evin geçimini sağlamak için kardeşiyle söz konusu iş yerinde çalışmaya başladıklarını, iş yeri sahipleri Mehmet C. ve Murat C'nin bir gün kardeşi E.A.Y'yi, vida almak için dışarı gönderdiğini söyledi. E.A.Y'nin kendisini arayarak vidanın ismini unuttuğunu söylemesi üzerine Murat C'ye sorup ardından kardeşine vidanın ismini söylediğini belirten H.H.Y, şunları kaydetti: "Bu konuşmadan sonra dükkanın ön tarafına geçerek çalışmaya başladım. Bir ara süpürge almak için dükkana girdiğimde, kardeşimi tavana, daha doğrusu vince asılı halde gördüm. Kardeşimin başında da Mehmet C. ve Murat C. vardı. 'Kardeşimi indirin' diye tepki gösterdim. 'O cezalı. Burada asılı kalacak' dediler. Mehmet C. bu sırada kardeşimin pantolonunu indirmeye çalıştı. Murat C. de vinci havada tutuyordu. Bu arada akşam babama göstermek için gizlice birkaç fotoğraf çektim. Yeniden tepki gösterdim. Bir süre sonra indirdiler"

"OLAYDAN SONRA BENİ DE DÖVDÜLER"

Bu olaydan sonra kardeşinin ısrarı üzerine olaydan babasına söz etmediğini dile getiren H.H.Y, "Kardeşim bu olaydan sonra bir daha iş yerine gelmedi. Ben, geçim sıkıntısı çektiğimiz için olaydan sonra iş yerlerinde bir süre daha çalıştım. Olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra sanıklar beni de dövdüler. Ben de dayanamadım babama anlattım, kardeşime yaptıklarını da söyledim. Babam da gidip şikayetçi oldu" diye konuştu.

PARA KOPARMAK İSTEDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Sanık Mehmet C. ve Murat C, suçlamaları reddetti. Sanıklar, mağdur ve ailesinin, kendilerinden "para koparmak" için bir kumpas kurduklarını, bu nedenle iftira attıklarını öne sürdü. Sanık avukatı Emin Cihan İskender de "Mağdur ve tanık H.H.Y'nin beyanları çelişkili olduğunu iddia ederek, "Sadece bu çelişkili beyanlar dahi, suçun işlenmediğine dair ciddi birer delildir." şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.