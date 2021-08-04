Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde

Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarının ardından 5 adet iş makinesi ve 8 personeli Marmaris'teki orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak için bölgeye gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarının ardından 5 adet iş makinesi ve 8 personeli Marmaris'teki orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak için bölgeye gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'tan sonra Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için daha önce gönderdiği itfaiye araçlarına ek olarak 5 adet iş makinesi ve 8 personel daha gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke olarak son yılların en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu ancak el birliğiyle yangınları söndürdükten sonra yanan yerleri eski haline kavuşturmak için seferber olacaklarını söyledi. Yangında kaybettiğimiz ormanlarımız ve canlılarımız için büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Başkan Altay, ciğerlerimizi yakan yangınların bir an önce söndürülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ifade etti. İlk olarak Manavgat'taki yangınlara itfaiye araçları ve personeli, hayvan ambulansı Canbulan ile belirlenen ihtiyaçlara göre yardım malzemeleri gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "Marmaris'te yoğun şekilde süren söndürme çalışmalarına destek olmak için daha önce itfaiye araçlarımızı göndermiştik. Şimdi de; ekskavatör, dozer, beko loder ve lowbetten oluşan 5 iş makinesi ve 8 personelimiz Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Allah sahada varını yoğunu ortaya koyan bütün ekiplerimizin yardımcısı olsun. Ülke olarak bunun da üstesinden gelecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde
Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde
Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Çağatay Akman Prens William
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir ekipleri Marmaris'teki yangın için de görevde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:24:40. #1.16#

title