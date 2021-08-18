Son dakika haberleri | Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi
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Son dakika haberleri | Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi

Son dakika haberleri | Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı.

Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı.

Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı.

Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, "Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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