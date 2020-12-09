Son dakika: - KKTC'de Yeni Kabine Listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a Sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: - KKTC'de Yeni Kabine Listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a Sunuldu

09.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:49

Son dakika haberi... - KKTC'de yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi arasında koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata varılmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu listesi, Cumhurbaşkanı Ersin...

- KKTC'de yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi arasında koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata varılmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu listesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC); Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulan yeni Bakanlar Kurulu listesine göre; 42. KKTC Hükümeti'nin Başbakanı Hamza Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ise Erhan Arıklı olacak. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP azınlık hükümetine ilişkin kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. KKTC'nin yeni Kabine listesinde yer alan diğer isimler şöyle:

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu,

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman olacak.

Anayasal süreç

KKTC Anayasasına göre; Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ı ve Başbakan'ın önerisi üzerine Bakanları atamasının ardından Bakanlar Kurulu listesi, Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya Bakanlardan biri tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak.

Güvenoyu görüşmeleri programın okunmasından 2 gün sonra başlayacak

Bakanlar Kurulu programının Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasının üzerinden 2 tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı, ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi takdirde, Bakanlar Kurulu güvenoyu alamamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak.

Son dakika: - KKTC'de Yeni Kabine Listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a Sunuldu
Son dakika: - KKTC'de Yeni Kabine Listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a Sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

İlgili Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'yeni bir sayfa' ve 'yeni bir süreç' vurgusu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "yeni bir sayfa" ve "yeni bir süreç" vurgusu
Son dakika haberleri: KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı
Son dakika haberleri: KKTC'de 42'inci hükümet için mutabakat sağlandı
KKTC'de 3 Milletvekili Partilerinden istifa etti
KKTC'de 3 Milletvekili Partilerinden istifa etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Ivana Sert Demet Akalın Perihan Savaş
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: - KKTC'de Yeni Kabine Listesi Cumhurbaşkanı Tatar'a Sunuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:59:26. #1.14#
title