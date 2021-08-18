Son dakika haberleri: KKTC Başbakanı Ersan Saner, Antalya'daki yangınlarda zarar gören vatandaşları ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Antalya'daki yangınlarda zarar gören alanları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Antalya'daki yangınlarda zarar gören alanları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Saner, Antalya'da 28 Temmuz'da başlayıp, 10 gün süren orman yangınları nedeniyle Manavgat'taki AFAD Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ardından yangından etkilenen Demirciler Mahallesi'ne geçen Saner, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Saner, gazetecilere yaptığı açıklamada, anavatanın yaşadığı üzüntüyü yavru vatan olarak paylaştıklarını belirtti.

Anavatanda yaşanan her sıkıntıyı kendi sıkıntıları gibi, her sevinci de kendi sevinçleri gibi gördüklerini aktaran Saner, "Anavatan nezle olursa biz zatürre oluruz. Anavatanla ilgili ilişkilerimiz gönül bağıyla bağlıdır. Yangın çıkınca çok üzüldük." dedi.

"Konutlardan bir kısmını yapma arzusundayız"

Yangının çıkmasından itibaren KKTC olarak 21 kişilik ekibi, söndürme faaliyetlerine katılması için Türkiye'ye gönderdiklerini anlatan Saner, yangın sırasında da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da buraya gelerek çalışmaları yerinde izlediğini kaydetti.

Saner, kendisinin de bugün Antalya'da rehabilitasyon çalışmalarını incelediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yangının söndürülmesinde bir su damlası bile katkımız olduysa ne mutlu bize. Rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili KKTC hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız kampanyada 17 milyon lira bağış topladık. Bu miktarı AFAD'a bağışladık. Yangında zarar gören konutlardan bir kısmını yapma arzusundayız. Bağışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a AFAD'a teslim edilmek üzere ilettik. Ülkem adına çok geçmiş olsun diyorum. En kısa zamanda yarlarınızın sarılıp, yeni konutlara yerleşmenizi canı gönülden istiyorum."

Mahalle halkı da Saner'e aşure ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur