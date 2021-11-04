Son dakika haberleri | Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'i istila eden balık türü sayısı, 66'ya yükseldi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'i istila eden balık türü sayısının, 1 türün daha katılımı ile 66'ya yükseldiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'in balık verimliliğini değerlendirdi. Kızıldeniz'den Akdeniz'e yaşanan balık göçünün tarihsel sürecini anlatan Gökoğlu, " "Süveyş Kanalı'nın açıldığı güzergah tuz gölleri üzerinden açılıyor. Tuz göllerinde tuzluluk çok fazla. Burada 2-3 tane göl var. Tuzluluk bir bariyer oluşturdu. Akdeniz ile bağlantı kurulduğu zaman tuz göllerinde bulunan yüksek tuzluluk göçleri engelledi. Süreç içerisinde Süveyş Kanalı derinleştirilerek genişletildi" dedi.

"ANTALYA KÖRFEZİNDE BİZİM TESPİT ETTİĞİMİZ TÜR SAYISINDA 66 OLDU"

Nil nehri üzerine 1970'li yıllarda Asvan Barajının yapıldığını hatırlatan Gökoğlu, "Bu baraj yapılınca Nil Nehri'nin suları azaldı. Dolayısı ile Süveyş Kanalı'nın ağzında tuzluluk bariyeri ortadan kalktı. Küresel ısınma sonrasında da Akdeniz'in suları ısındı. Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bulunan bariyer ortadan kalktı. Akdeniz'in su yapısı değişmeye başladı. Bütün bu etkileşimler Kızıldeniz'den Akdeniz' göçleri hızlandırdı. Şuana kadar Antalya körfezinde bizim tespit ettiğimiz tür sayısında 66 oldu" sözlerine ekledi.

"KIYILARIMIZDA ŞİMDİ KIZILDENİZ BARBUNU DEDİĞİMİZ BALIK ÇOK MİKTARDA ÇIKMAYA BAŞLADI"

İskenderun Körfezinde tespit edilen tür sayısı 100'e yaklaştığını açıklayan Gökoğlu, "İsrail kıyılarında bu sayı daha da yüksek. Akdeniz'e yeni türlerin girdiğini bilim insanları sürekli olarak bildiriyorlar. Antalya körfezinde yerli ispari balığında müthiş bir azalma var. Çok ciddi bir düşüş başladı. Bu balık kayalık bölgelerde bol miktarda vardı. Bunların yerini Kızıldeniz türleri almaya başladı. Buna benzer birçok balığın Doğu Akdeniz'de popülasyonu düşmeye başladı. Kıyılarımızda şimdi Kızıldeniz Barbunu dediğimiz balık çok miktarda çıkmaya başladı. Bizim yerli Barbunu'muz gittikçe azalıyor. Bir değişim var. Yine sarpa balığının yerini sokar balıkları almaya başladı" açıklamasını yaptı.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş-İHA)