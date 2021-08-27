Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken Ulualan mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Soydan'ın kullandığı 07 AIT 645 plakalı otomobile, yeşil ışık yanınca hareket etmeye hazırlandığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Ömer Ece'nin kullandığı 07 ACA 109 plakalı kapalı kasa kamyonet arkadan çarptı. Hüseyin Soydan'ın kullandığı 07 AIT 645 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle önünde bulunan Erdal Ergin'in kullandığı BOT EE 57 yabancı plakalı otomobilin tamponuna çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Songül Ece yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Hareket etmeden güm diye ses duydum"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Erdal Ergin, kırmızı ışıkta önünde çok sayıda araç olduğunu belirterek, "Yeşil ışık yandı ve harekete hazırlanırken arkadan güm diye bir ses duydum. Dönüp baktığımda kaza olmuştu" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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