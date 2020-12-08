Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi
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Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

08.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:39
Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimde, yolcuların HES kodları da kontrol edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Denetime Keşan Kaymakamı Cemalattin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ertan Erkan da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan durakta hem minibüsleri hem de taksileri denetleyen ekipler, yolcu ve şoförlere, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, yolcuların HES kodunu, trafik polisleri ise minibüs ve taksilerin kış lastiklerini kontrol etti.

Keşan Kaymakamı Yılmaz, toplu taşıma araçlarında sık sık denetim yapıldığını belirterek, sürücü ve yolcuların önlemlere uyduğunu söyledi.'HALKIMIZ MİNİBÜSLERE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BİNEBİLİR'Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise minibüs ve taksilerde koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu kaydederek, "Özellikle minibüslere 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı yolcu alınmıyor. Maskesizlik ise bitmiş. Artık kimse maskesiz minibüse binmiyor. Maskesiz olanlara da zaten minibüsçülerimiz maske veriyor. Halkımız minibüslere gönül rahatlığıyla binebilir" diye konuştu.'GEREKEN TÜM ÖNEMLER ALINDI'

Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erkan da 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama nedeniyle yolcu sayısında önemli düşüş yaşandığını kaydederek, "Gereken tüm önemler alındı. Araçlar sürekli ilaçlanıyor. Yolcularımız, gönül rahatlığıyla minibüslere binebilirler" dedi.


Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi
Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi
Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi
Son dakika haberleri: Keşan'da, toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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