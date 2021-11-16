Son dakika haberleri | Kendisi öldü, ödüllü fotoğrafları arşivde kaldı

MALATYA (İHA) - Malatya'da korona virüse yenilerek hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Fuat Yetkin'den geriye ödüllü fotoğrafları kaldı.

Malatya'da Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmakta iken yeni tip korona virüsten vefat eden Fuat Yetkin, (48) aynı zamanda iyi bir fotoğraf sanatçısı idi.

1973 doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Yetkin, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1997 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden mezun olan Yetkin, vekil öğretmen olarak görev yapmakta iken 2006 yılında Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Kale İlçesinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Kale Kaymakamlığı tarafından takdirname ve başarı belgesi ile ödüllendirilen Yetkin, 2012 yılında Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atandı.

Önceki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi Yönetim Kurulunda görev alan Yetkin, Ziraat Mühendisi olmasının yanında çok sayıda ödül sahibi bir fotoğraf sanatçısı unvanı da bulunuyor. Yetkin, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Deniz Bank, Tarım Kredi Kooperatifleri, Aktif Felsefe Derneği, İzmir'de bir kulüp, Gübretaş, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) gibi kurum ve kuruluşların düzenlediği fotoğraf yarışmalarında çeşitli dereceler ve ödüller kazandı.

Yeni tip korona virüse yakalanan Yetkin, yaşam mücadelesini kaybetti. - MALATYA