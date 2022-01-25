Son dakika haberleri... Kazım Karabekir Paşa'nın ölümünün 74. yıl dönümü

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazım Karabekir Paşa'nın ölümünün 74. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Işık, mesajında, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşının unutulmaz kahramanlarından Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 74'üncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle andıklarını belirtti.

İstiklal Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük desteğin Kazım Karabekir Paşa'dan geldiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Karabekir Paşa, 'Bütün kolordumla emrinizdeyim. Bütün emirleriniz, yine eskisi gibi, harfiyen ve derhal yerine getirilecektir' diyerek, eşi az bulunur bir vatanseverlik örneği sergilemiştir. Ülkemizin ve milletimizin kurtulması için cephede yaptığı büyük mücadelelerini cephe gerisinde de sürdürmüş, milletimizin gerçek kurtuluşa ancak eğitimle kavuşabileceğinden hareketle, özellikle doğu illerini eğitim yuvaları ile donatmıştır. Bu çalışmalarından dolayıdır ki, Kazım Karabekir Paşa'ya 'Yetimler Babası' unvanı verilmiştir. Kazım Karabekir Paşa'nın ölümünün 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."