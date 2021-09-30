Son dakika haberleri: Kazada 7 yakınını kaybeden Seher: Sürücüsünün artık en ağır cezayı almasını istiyoruz

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan, bin 131 gün sonra Gürcistan'dan Artvin'e gelerek teslim olan Adnan Özdemir'in (49), yargılanmasına devam edildi. Kazada biri kadeşi 7 yakının kaybeden Seher Çay, "Dava 3 yıldır devam ediyor. Artık bu sürecin sonuçlanmasını ve bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, kazada yaralanan ambulans şoförünün yüzünde kalıcı iz olup olmadığının tespiti için beklenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.