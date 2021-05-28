Son dakika haberleri | Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Son dakika haberleri | Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika haberleri | Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar H.S. ile Alperen'in annesi E.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmalarında birbirlerini suçlayan sanıklar, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, H.S'ye "canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anne E.Ö'nün ise beraat etmesi kararlaştırıldı.

UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu avukat Dilan Ergüneş, duruşmanın ardından gazetecilere, üst mahkemede mücadeleye devam edeceklerini, tek isteklerinin çocuklara karşı işlenen suçlarda ihtisas mahkemeleri kurulması olduğunu söyledi.

Kayseri'de yerel mahkemenin benzer bir olayda aldığı kararı da heyete sunduklarını belirten Ergüneş, "O davada anne 'kendi altsoyuna karşı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı, Yargıtay da bunu onamıştı. Bu kararı da mahkemeye emsal niteliğinde sunmamıza rağmen mahkeme beraat kararı verdi." ifadelerini kullandı.

UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu avukat Rahime Aslantaş Yücel de beraat kararı dolayısıyla istinafa başvuracaklarını dile getirerek, ellerinde emsal kararlar olduğunu kaydetti.

Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S. 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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