Son dakika haberleri: Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
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Son dakika haberleri: Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:05
Son dakika haberleri: Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı

Son dakika haberler... Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Oyuncak Atölyesinde onarılan oyuncaklar, köy okullarındaki minik öğrencilere dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Oyuncak Atölyesinde onarılan oyuncaklar, köy okullarındaki minik öğrencilere dağıtıldı.

Kayapınar Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Diclekent Mahallesindeki Rojava Park içerisinde 'Çocuklar gülsün diye' sloganıyla açılan Oyuncak Atölyesi, kırsal mahallelerdeki minikleri sevindirdi. Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan ve onarımları yapılan oyuncaklar, Kayapınar'a bağlı Avcısuyu Köyü İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikle yeni sahiplerini buldu. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte Avcısuyu İlköğretim Okulunda miniklere oyuncaklarını dağıttı.

Kaymakam Koç, vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesine bağışlanan oyuncukların bakımdan geçirildikten sonra köy çocuklarına ulaştırdıklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
Son dakika haberleri: Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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