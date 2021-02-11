Son dakika haberleri! Karaman'daki Değle ören yerinin gönüllü bekçileri nöbetleşe görev yapıyor

Karaman sınırları içindeki Karadağ'da, "Binbir Kilise" olarak adlandırılan bölgede yer alan Üçkuyu köyünde yaşayan İsa Karalı ve Veysel Özyaşar, tarihi yapıları definecilere karşı koruyor.

Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya-Karaman sınırında, kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş volkanik dağ Karadağ, çevresindeki tarihi yapılarla dikkati çekiyor.

Bölgede Binbir Kilise olarak adlandırılan alan, çoğunluğu ayakta kalan kilise, manastır ve mezarlarıyla Anadolu kültürü bakımından büyük önem taşıyor.

Milattan sonra 4. ve 9. yüzyıllar arasında aktif şekilde piskoposluk merkezi olan ve Üçkuyu köyü adıyla bilinen Değle ören yeri ise bu yapıların önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Konya-Karaman destinasyonunda turistlerin çokça vakit geçirdiği ören yeri; yüksek rakımı, Konya Ovası'nın büyük bölümüne hakim noktadaki geniş görüş alanı ve temiz havasıyla da ziyaretçileri etkiliyor.

Kayıtlı nüfusu 50'nin üzerinde olan fakat kış mevsiminde sadece iki kişinin kaldığı Üçkuyu köyünde, karla süslenen tarihi yapıların gönüllü bekçiliğini 56 yaşındaki İsa Karalı ile 50 yaşındaki Veysel Özyaşar yapıyor.

Köyde arıcılık yapan Karalı ile küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Özyaşar, Karaman'da yaşayan ailelerinin yanına iki haftada bir sırayla gidiyor. Köyü, hayvanlarını ve kültür varlıklarını korumak için aralarında gönüllü vardiya tesis eden iki kafadar, günlerini gelen ziyaretçilerle sohbet ederek geçiriyor.

Köyde sadece 2 kişi yaşıyor

Karalı, AA muhabirine, yaşadığı köyün, doğa harikası güzelliğini kültür varlıklarıyla taçlandırdığını söyledi.

Köyün, Binbir Kilise'nin önemli varlıklarına komşuluk yaptığını anlatan Karalı, "Doğası, havası güzel. Buraların bekçiliğini de yapıyoruz. Defineciler de çok geliyor. Yazın hareketli oluyor ama şimdi 2 kişi kalıyoruz. Arkadaşım da hayvancılık yapıyor. Nöbetleşe duruyoruz. Alışveriş ve diğer ihtiyaçlar için şehre gidiyoruz. Karaman'da ailelerimizin yanında da kaldığımızda birimiz mutlaka burada durur." diye konuştu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 2012'de bölgeye geldiğini anımsatan Karalı, fotoğrafçıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Binbir Kilise'nin en iyi korunmuş ve ayakta kalan yapılarının köyde yer aldığına işaret eden Karalı, definecilere karşı tarihi yapıları koruduklarına dikkati çekerek, "Sıkılma durumumuz yok, yalnızlığa ve temiz havaya alışkın olduğumuz için burada mutluyuz. Özellikle Kovid-19 ile mücadele şehirde, evde bunalırdım. Burada vaka sıfır." dedi.

Veysel Özyaşar da kültürel varlıkların içerisinde yaşamanın anlamlı olduğunu belirterek, "Şimdi fahri bekçilik yapıyoruz. Buralara zarar verenlere karşı duyarlı vatandaş olarak ihbarda bulunduğumuz oldu. Bizim varlığımız bir anlamda tedbir niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan