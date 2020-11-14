Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada
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Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada

14.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:22

Kocaeli'nde bulunan bir spor okulunda eğitim alan 13 yaşındaki çocuk, antrenman sonrasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Genç'in yere yığıldığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yürek yakan olay Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir spor okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı.

KURTARILAMADI

Genç'in bir anda yere yığılmasının ardından, antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Spor okulunun personelleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada

Kalp krizi sonucunda vefat eden genç, dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığı'na defnedildi.

Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada

DUVARLARA ÇARPMIŞ

Öte yandan 13 yaşındaki çocuğun fenalaştığı anlar spor okulunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emirhan Genç'in yalpalayarak yürüdüğü, duvarlara çarptığı ve bir anda yere yığıldığı görülüyor. Videonun devamında ise spor okulu personelleri yere yığılan çocuğun yardımına koşuyor.

Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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