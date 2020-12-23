Son dakika haberleri: Kadın yolcusunu taciz ettiği iddia edilen şoförün yargılanmasına başlandı

Topkapı'ya gitmek için minibüse binen bir kadını aracından indirmeyerek telefon numarasını istediği iddia edilen minibüs şoförünün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İzzet A. ile müşteki Nodira M. katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık İzzet A, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Müşteki benim aracıma bindi. Ayakta 10 yolcu vardı. Son durağa geldiğimizde araçta kimse yoktu. Kendisi de baktığım kadarıyla telefonla oynuyordu. Ben, 'Burası son durak abla.' deyince, bana 'Topkapı'ya gidecektim.' dedi. Ben de kendisine 'Burası son durak, Topkapı'ya gitmez.' dedim. Onu Esenler'den gelen dolmuşa bindirdim. Kendisi bana kaybolmak istemediğini söyledi ve 'Numaramı size vereyim, siz de bana numaranızı verirseniz, yol tarif edebilirsiniz.' dedi." şeklinde konuştu.

Üzerine iftira atıldığını savunan sanık İzzet A, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle cinsel bir amacım olmadı. Minibüsten inmemeye zorlamadım. Telefon numarasını vermesi için zorlamadım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki Nodira M. de sanıktan şikayetçi olduğunu, olay günü Topkapı'ya gitmek için minibüse bindiğini, Türkiye'de yabancı olduğu için binmeden önce şoföre Topkapı'dan geçip geçmeyeceğini sorduğunu, şoförün de "Geçer." dediğini, minibüs kalabalık olduğu için telefona bakarak yolculuk yaptığını, normalde Topkapı son durak olduğu için etrafa bakmadığını ve en son kalan iki kişi inince etrafına baktığını söyledi.

Vardıkları yerin Topkapı olmadığını gördüğünü, bu durumu şoföre sorunca kendisine "Ben seni başka bir minibüse bindireceğim." dediğini anlatan müşteki, şoförün biraz ilerledikten sonra aracı durduğunu, aracın kapısının kapalı olduğunu ve şoförün kendisine, "Bana temizlikçi lazım." dediğini belirtti.

Müşteki Nodira M, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Şoföre 'Ben tanımadığım kişilerle konuşmuyorum, temizliğe gitmiyorum.' dedim, bana 'O zaman seninle tanışalım, arkadaş olalım.' dedi. Ben de kendisine arkadaş olmak istemediğimi, işimin olduğunu ve kapıyı açması gerektiğini söyledim. Kendisi kapıyı açmadı. Bu sefer de telefon numaramı istedi. Ben vermedim ancak o esnada aklımdan diğer kadın cinayetleri geçti. Çok bağırmayayım, kızdırmayayım, buradan kurtulayım diye düşündüm. Telefonumu verdim. 'Ben seni ne olarak kaydedeceğim.' dedim, bana 'Mehmet taksici' diye yazarsın dedi. Onun dediği gibi yazdım. Sonrasında kapıları açtı ve çıktım. Topkapı'ya gittim. Oradan da eşimin kardeşinin yanına gidip olayı anlattım. Kendisi numarayı alarak, Topkapı son durağa gitmiş, 'Bu kişi kim.' diye sormuş. Oradakiler de 'Bu Mehmet değil, İzzet' demişler."

Mahkeme, dosya kapsamındaki CD'lerin çözümü için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Nodira M, olay sırasında aklına Özgecan Aslan cinayetinin geldiğini ve korktuğu için tepki göstermeyip bir an önce oradan ayrılmaya çalıştığını söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Nodira M'nin 28 Temmuz 2020'de Topkapı'ya gitmek için sanık İzzet A'nın kullandığı minibüse bindiği anlatıldı.

Minibüsle bir süre kendi güzergahında ilerleyen sanığın daha sonra Esenler'deki otogara vardığı ve burada araç içerisinde sadece müştekinin kaldığına yer verilen iddianamede, müştekinin Topkapı'ya gideceğini ve kendisini neden otogara götürdüğünü sorması üzerine sanığın, "Ben seni yanlış anladım, seni yanlış getirdim, yol paranı geri veririm, ben seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm." dediği aktarıldı.

Minibüsün hareket etmesi üzerine sanığın müştekiyle konuşmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, konuşmadan rahatsız olan müştekinin sanığa minibüsten inmek istediği söylediği kaydedildi.

Müşteki Nodira M'nin evli olduğunu söylediği İzzet A'nın ısrarla telefon numarasını istediği ve kapıyı açmayarak müştekinin inmesini engellediği anlatılan iddianamede, telefon numarasını alan sanığın daha sonra müştekiye mesaj gönderdiği belirtildi.

İddianamede, sanık İzzet A'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş