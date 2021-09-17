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Son dakika haberleri | Japonya'da eski İçişleri ve İletişim Bakanı Noda iktidar partisi seçimlerine aday

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Japonya'da eski İçişleri ve İletişim Bakanı Noda iktidar partisi seçimlerine aday

Son dakika haber... Japonya'da eski İçişleri ve İletişim Bakanı Noda Seiko, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu.

Japonya'da eski İçişleri ve İletişim Bakanı Noda Seiko, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu.

Eski Bakan Noda, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de düzenlenmesi planlanan LDP liderlik seçimlerinde yarışacağını kamuoyuna açıkladı.

Rakip adayların "müthiş politikalara" sahip olduğunu kaydeden Noda, "Bir siyasetçi olarak zayıfların ayağa kalkmasına yardımcı olmak gibi konularda politika bulmakta zorlandığını" söyledi.

Japonya'nın, "farklılıklarını artırmak" için daha fazla çabaya ihtiyacının olduğunu belirten Noda, "LDP'nin, toplum nezdinde liderlik gösteremeyen kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik politikalar sunması gerekiyor." dedi.

LDP içindeki fraksiyonlardan herhangi birine bağlı bulunmayan ve yarışa girebilmek için 20 milletvekilinin desteğini alan Noda'ya, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun destek vereceği kamuoyuna yansımıştı.

Batıdaki Fukuoka eyaleti kökenli 61 yaşındaki siyasetçi, daha önce özel sektörde çalışmış ve 1993 yılında Gifu eyaletinden Temsilciler Meclisine (Şuugiin) seçilmişti.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetinde bulunan Şuugiin'de, iç seçimleri kazanarak LDP'nin yeni genel başkanı olacak siyasetçinin, Japonya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçilmesi halinde Noda, ülkenin ilk kadın başbakanı olacak.

LDP iç seçimlerine Noda'nın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae ile mevcut kabinede görevli Reform Bakanı Kono Taro resmen aday olmuştu.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga önceki hafta, 29 Eylül'deki seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Japonya'da eski İçişleri ve İletişim Bakanı Noda iktidar partisi seçimlerine aday - Haberler
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