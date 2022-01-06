Son dakika haberleri | İnternetten yapımını öğrendiği bombayı, eşinin ilişkisinden şüphelendiği işletmecinin aracına yerleştirmiş

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42) boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronu apart işletmecisinin otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Hasan D.'nin internetten yapımını öğrendiğini söylediği bombayı, eşi ile patronu aynı andan otomobile bindiğinde patlatmayı planladığını anlattığı öğrenildi.

Olay, Asmalıevler Mahallesi'nde apart işleten Mehmet A.'nın (41) geçen salı günü otomobilinin sol arka çamurluğundan sarkan beyaz poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı. Poşeti çeken Mehmet A., otomobiline cep telefonu, piller ve kablo düzenekleri yerleştirildiğini görünce düzeneğin patlayıcı olma ihtimalini düşünerek polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen ve uzaktan kumandalı olduğu tespit edilen düzeneği kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili bombayı yerleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada bombayı yerleştiren kişinin apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan Derya D.'nın (38) boşanma davası süren kocası Hasan D. olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri dün düzenlediği operasyon ile Hasan D.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan D.'nin evinde özel eğitimli köpek ile arama yapıldı. Denizli Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde, el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler bulunarak el konuldu.