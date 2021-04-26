İnegöl'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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İnegöl'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde seyreden Burak Y. idaresindeki 16 DAU 142 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Vahide Ö'ye (70) çarptı.

Kazada yaralanan Burak Y. ve Özcan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İnegöl'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İnegöl'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İnegöl'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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