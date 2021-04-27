Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirdi: (1)

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evden çalışan kamu personelinin de diğer vatandaşlar gibi kısıtlamalara tabi olduğunu belirterek, bu kişilerin "Görev Bildirim Formu"nu ve personel kartlarını gösterdikten sonra kontrol noktasından geçebileceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evden çalışan kamu personelinin de diğer vatandaşlar gibi kısıtlamalara tabi olduğunu belirterek, bu kişilerin "Görev Bildirim Formu"nu ve personel kartlarını gösterdikten sonra kontrol noktasından geçebileceklerini bildirdi.

Soylu, tam kapanma döneminde uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere 81 il valisiyle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) toplantı salonundan katılan Soylu, söz konusu toplantıda tam kapanma ile ilgili genelge ve Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ileriki süreçte nelerin yapılacağının değerlendirileceğini söyledi.

Soylu, toplantıda ayrıca 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek tam kapanma sürecinde üretim, imalat, tedarik, lojistik, orman, tarım ve sağlık sektörleriyle ilgili yürütülecek süreçlerin de ele alınacağını vurguladı.

Tam kapanmadan muafiyet sağlayacak grupları da bu toplantıda gözden geçireceklerini ifade eden Soylu, "Tabii çok uzun süredir bu musibetle hem dünya hem bizler mücadele ediyoruz. Mücadelenin birçok ayağı var. Bu önemli ayaklarından bir tanesiyle de biz iştigal ediyoruz. En önemli ayağı da sağlık ayağı. Sizler de vilayetlerinizde Bilim Kurulunun aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığının yaptığı tespitler ve değerlendirmeler, kabinede alınan kararlar, bunların genelgeye dönüştürülmesi ve sizlerle buluşması sürecini hep birlikte yönetiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, pandemide gelinen nokta itibarıyla mart ayından itibaren nisan başında ciddi bir yükselme ile karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu uzun zamandır söylediğimiz ve ayakta tutmaya çalıştığımız ana parametrelerimizi etkilemeye ve ciddi bir şekilde tehdit etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi kamu düzeni ve kamu güvenliği idi. Bir tanesi sağlık sisteminin sürdürülebilirliğiydi. Bir tanesi tedarik, üretim ve imalat zincirinin aksamamasıydı. Bir tanesi de temizlik, maske, mesafe gibi sosyal izolasyon kurallarına uyulmasıydı. Dört ana süreç üzerinde bugüne kadar bunu yürüttük, yürütmeye devam ettik."

"Aralık ayında alınan tedbirlerle çok önemli bir düşüş yaşandı"

Mart sonu, nisan başı itibarıyla vaka sayılarındaki aşırı yükselmenin, yeni birtakım tedbirleri tüm paydaşlarla konuşarak almayı zaruret haline getirdiğini belirten Soylu, "Burada özellikle aralık ayında almış olduğumuz tedbirlerle hakikaten çok önemli bir düşüş yaşandı. Şimdi de 62 binli rakamlardan 40 binli rakamlara yönelik bir önceki kabine toplantısında aldığımız tedbirler çerçevesinde düşüş yaşandı. Elbette ki bunları sürdürülebilir kılmak bizim için esastır." dedi.

Bu sürecin tek ayaklı bir süreç olmadığına işaret eden Soylu, "Bir taraftan dünyayı ve dünyanın aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Hemen yanı başımızdaki Avrupa'yı ve aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Kısıtlamalarını, açılmalarını, kapanmalarını bütün bunları takip ediyoruz. Kendi içimizdeki bölgesel farklılıkları takip ediyoruz. Kendi içimizdeki sektörel farklılıkları takip ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, birtakım simülasyonlar yaptıklarını, bunun sonucunda da karşı karşıya kalınan süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri ortaya koyduklarını anlattı.

Valilere hitabında çok önemli bir sürece girildiğini vurgulayan Soylu, "Bu sürecin önemi nerededir? Bu sürecin önemi, bu sürecin akabinde yaz geliyor. Tabii bir taraftan üretimimizin bu süreçten etkilenmemesi lazım. Tedariğimizin etkilenmemesi gerekiyor. Sağlık sistemimize erişilebilirliğin etkilenmemesi gerekir. Aynı zamanda kamu düzeni ve güvenliğinin aynı anlayışla sürdürülmesi gerekir. Sosyal izolasyon dediğimiz maske, mesafe ve temizliğin sürdürülebilir olması gerekir. Burada da bir gevşemeye sebebiyet teşkil etmememiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Milletin çok büyük fedakarlık yaptığını ve bunu gördüklerini belirten Soylu, tam kapanma sürecinde en büyük sorumluluğun kolluk kuvvetlerinin üzerinde olacağına işaret etti.

"Her şehre giriş çıkış ciddi şekilde kontrol altında olacak"

Soylu, seyahat kısıtlaması olduğu için şehirlerin giriş ve çıkışında trafik, asayiş ve yetiştirilebilirse sağlık ekiplerinin görev yapacağını, bunu valilerin koordine edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şehre giriş çıkış ciddi şekilde kontrol altında olacak. Burada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur. Şehirler içerisinde bazı noktalarda yine aynı ekiplerin kontrolü bizim açımızdan önemlidir. Yine en önemli meselelerden bir tanesi birtakım muafiyetlerin suistimalidir. Yani otel rezervasyonu yaptırıyormuş gibi yapıyor yola çıkıyor. veya sanki bu bahsettiğimiz alanlardaki şirketlerde çalışıyormuş gibi yapıyor. Kendi güzergahının dışında bunu kendine ait bir muafiyet alanı gibi tanıyor. Millet fedakarlık yapıp evde otururken, birileri ellerine aldıkları bir kağıtla birlikte 'şu şirkette çalışıyorum' deyip bunu suistimal ediyor."

Özel sağlık kuruluşlarından her gün yenilenen randevular sayesinde de suistimalin gerçekleştirildiğine değinen Soylu, "Markete çıkıyorum, bakkala gidiyorum deyip güzergahın dışında kendine bir özgürlük alanı oluşturmaya çalışıyor. Ama şimdi burada topyekun bir millet olarak bu mücadeleyi yaptığımız için birbirimizin özellikle bu konuda yapmış olduğu fedakarlıkları da ortaya konulan kurallar çerçevesinde gözetmeliyiz. Bu da bize düşüyor. Valilerimize ve kolluk birimlerimize ve arkadaşlarımıza düşüyor." dedi.

Kamu personeli için "Görev Bildirim Formu" uygulaması getirilecek

Bakan Soylu, geçmiş dönem uygulamalarının farklı olduğunun altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"15 gün önceki uygulamamız yani içinde bulunduğumuz uygulama, kısmi bir kapanma dönemiydi. Ona ait bir uygulama vardı ama şimdi yeni bir dönem geldi. Toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak, işinden yoksun olacak. Burada da yapmamız gereken mesele tamamen üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman ve güvenlik sektörünün dışında bu muafiyetlerin dışında asgari muafiyetlerdir. Örneğin, kamu personeli evinden çalışıyor, yüzde 50'ye kadar kamu personelinin çalışması yöneticileri tarafından değerlendirilecek. Evden çalışanlar, kamu personeli olması halinde evden çalıştığı için vatandaşlarımızın diğer bölümü nasıl kısıtlamalara, tam kapanma kurallarına uyuyorsa onlar da uyacaklar. Peki bu konuda bizim bir adımımız var mı? Elbette var. O da yarın akşam itibarıyla en geç perşembe sabah itibarıyla sizlere ulaştırılacak. Burada bir 'Görev Bildirim Formu' olacak. Bu bildirim formunu, kolluk güçlerimiz sorduğu zaman gösterecekler, kartını gösterecekler ve devam edecekler. Bu sorumluluk da oradaki amirlerinin."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven