Son dakika haberleri... "Hayata Dönüş Operasyonu" davasında 21 yıl geride kaldı

İSTANBUL (İHA) - "Hayata Dönüş Operasyonu" davasında 21 yıl geride kaldı

İSTANBUL Türkiye'nin farklı yerlerindeki cezaevlerinde mahkumların ölüm orucuna başlaması üzerine düzenlenen 2'si asker 30 tutuklu toplam 32 kişinin hayatını kaybettiği "Hayata Dönüş" operasyonunda 21 yıl geride kaldı.

Türkiye'nin birçok noktasında F tipi cezaevi uygulamasına karşı çıkan mahkumlar 2000 yılının Ekim ayında açlık grevine başlamıştı. Açlık grevinin Aralık ayında ölüm orucuna dönmesi üzerine 19 Aralık 2000 günü 20 cezaevinde 'Hayata Dönüş' adıyla operasyonlar düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlarda 2'si asker 30 tutuklu toplam 32 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce mahkum ise yaralanmıştı.

Yaşananların ardından açılan 4 davada çeşitli kararlar açıklanmıştı. Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüne ilişkin 194 sanığın yargılandığı davanın görülmesine ise devam ediliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin hazırlanan iddianamede, 39 jandarma görevlisinin görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri belirtilmişti. İddianame kapsamında 39 jandarma hakkında 'görevin ifası sırasında kasten öldürme' ve 'görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından değişen oranlarda 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Yargılama sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianame kapsamında ise 157 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ceza talebinde bulunulmuştu. İddianamenin Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesiyle sanık sayısı 196'ya yükselmişti. Yargılama sürerken 2 sanık ise hayatını kaybetmişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 194 sanığın yargılandığı davanın 45. celsesinde mahkeme, 9 Aralık günü ara kararını açıklamıştı. Mahkeme ara kararında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile o dönemde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yapan Ali Suat Ertosun'un İstanbul'da iseler duruşma salonuna gelerek, değillerse SEGBİS bağlantısı yapılarak duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vermişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.