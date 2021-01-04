Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Adana'da hastaneye gitmek için evden çıkan vatandaş, erken olduğunu düşündüğü için biraz nehir kenarında yürümek istedi. Yürüdüğü esnada başı dönerek demir korkulukların üstüne düşen vatandaş, tam 2 saat boyunca yardım istedi. 3 işçinin yardımıyla kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bağırsak ve bel problemi olan 61 yaşındaki Alaattin Yer, sabah saatlerinde hastaneye gitmek için evden çıktı. Erken çıkan Yel, çıktığı için biraz Seyhan Nehri kenarında vakit geçirmek istedi.

DEMİR KORKULUKLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Nehir kenarında yürürken birden başı dönen Yer, demir korkulukların üzerinden nehre düştü. Yer, nere düşünce ayağını gider borusuna sokup bir eliyle de demir korkuluklardan tutarak nehirde kaybolmaktan kurtuldu. Ancak sabah saat 07.00'de nehre düştüğü için yardım çığlığını kimse duymadı.

İKİ SAAT BOYUNCA BEKLEDİ

Yaklaşık iki saat boyunca nehirde kurtarılmayı bekleyen Yer'in sesini nehrin kenarında köprü inşaatında çalışan Melih Öter ve iki arkadaşı duydu. Sesin geldiği yeri ararken nehrin karşı tarafından vatandaşlar mahsur kalan Yer'in olduğu bölgeyi gösterdi. Bunun üzerine Yer, Melih Öter ve iki arkadaşı tarafından kıyıya çıkartıldı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İki saat boyunca su içinde kalan Yer, hastanede bugün randevusu olduğunu evden erken çıktığını bu nedenle nehir kenarına geldiğini, başı döndüğü için nehre düştüğünü söyledi.

Yer'i kurtaran işçiler ise insanlık görevini yerine getirdiklerini, kurtardıkları vatandaşın 2 saat boyunca nehirde kaldığını ifade etti. Yer, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı